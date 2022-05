Abtsteinach (ots) - Auf einem Parkplatz in der Löhrbacher Straße wurde am Freitag (27.05.), zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr ein weißer BMW angefahren und im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro, sondern fuhr weiter. Die Polizei in ...

mehr