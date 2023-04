Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unbekannter manipuliert VW Golf

Höxter (ots)

Weil er ungewöhnliche Geräusche und ein seltsames Fahrverhalten an seinem Wagen bemerkt hatte, hielt ein 45-Jähriger mit seinem VW Golf in Höxter-Ovenhausen an. Bei der Überprüfung stellte er fest, dass offenbar ein Unbekannter im Motorraum und am Getriebe hantiert hatte, so dass sich während der Fahrt Schrauben an der Antriebswelle gelöst hatten.

Der Fahrer stellte seinen Golf IV in Ovenhausen ab und informierte die Polizei. Der Zeitraum der Tat lässt sich eingrenzen zwischen 11. April, ab 20 Uhr bis 12. April, 21.45 Uhr. Der graue VW Golf IV steht üblicherweise im Bereich der Hauptstraße in Ovenhausen in Höhe Ortsausgang Richtung Lütmarsen. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon 05271/962-0. /nig

