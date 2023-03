Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Radfahrer missachtet Vorfahrt - schwerverletzt

Viersen-Dülken (ots)

Ein 18-jähriger Radfahrer aus Viersen ist beim Zusammenstoß mit einem Kleintransporter am Mittwochabend schwer verletzt worden.

Der junge Mann war gegen 18.30 Uhr auf der Lindenallee in Richtung Sportplatz unterwegs. An der Kreuzung Kampweg ist rechts vor links. Auf dem Kampweg fuhr ein 62-jähriger Viersener vom Heiligenweg aus kommend in Richtung Schirick. Er wollte an der Kreuzung nach links auf die Lindenallee in Richtung Brabanter Straße fahren.

Der junge Radfahrer missachtete die Vorfahrt des Kleintransporters, und so stießen die beiden auf der Kreuzung zusammen. Dabei wurde der 18-Jährige so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. /hei (282)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell