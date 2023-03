Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal -Lobberich: Raub in einer Postfiliale - Untersuchungshaft angeordnet

Nettetal -Lobberich (ots)

Am 28.03.2023 hat es gegen 18.15 Uhr einen Raub in einer Postfiliale auf der Hochstraße in Lobberich gegeben. Ein bis dahin unbekannter Tatverdächtiger forderte mit einem Messer von den Mitarbeitenden der Filiale Geld. Währenddessen stach er mit dem Messer auf die Theke der Filiale ein. Als die Mitarbeitenden dann der Forderung nachkamen, entfernte sich der Tatverdächtige mit der Beute fußläufig in Richtung des dortigen Kreisverkehres. Vorab versperrte der bis dahin Unbekannte die Türe des Ladens von außen mit einem Regenschirm. Die eingesetzten Streifenteams nahmen an Hand der Beschreibungen sofort die Ermittlungen auf. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung kam der Tatverdächtige dann freiwillig auf ein eingesetztes Streifenteam zu und gestand seine Tat. Es handelte sich hierbei um einen 55-jährigen Viersener. Der 55-Jährige wurde von den Kolleginnen und Kollegen vorläufig festgenommen. Am heutigen Nachmittag wurde der Viersener beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, woraufhin eine Untersuchungshaft angeordnet wurde. / AM (279)

