Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Radfahrerin von Auto angefahren - Autofahrer flüchtet

Viersen (ots)

Am Montag, um 10:00 Uhr, ist es an der Kreuzung Willy-Brandt-Ring und Petersstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 18-jährigen Radfaherin aus Viersen und einem unbekannten Auto-Fahrenden gekommen. Nach Angaben der Radfahrerin fuhr sie auf dem Willy-Brandt-Ring in Richtung Konrad-Adenauer-Ring auf der linken Seite. An der Kreuzung zur Petersstraße überquerte sie die Straße als die Ampel auf Grün umsprang. Zeitgleich bog ein Auto vom Willy-Brandt-Ring, ebenfalls in Richtung Konrad-Adenauer-Ring, nach links in die Petersstraße ein. Auf dem Fußgängerüberweg kollidierten beide. Die 18-Jährige stürzte anschließend auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Der unbekannte Autofahrer verließ unverzüglich die Unfallstelle. Die Viersenerin gab an, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen silbernes Auto gehandelt hat. Weitere Angaben sind derzeit nicht bekannt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und benötigt weitere Zeugen. Haben Sie den Unfall gesehen oder können sachdienliche Informationen liefern, melden Sie sich unter der 02162/377-0. / cb (276)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell