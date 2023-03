Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Brand zweier Mülltonnen - Zeugen gesucht

Viersen-Dülken (ots)

Am 27.03.2023 beobachtete ein Zeuge, wie gegen 16.10 Uhr zwei Mülleimer an einer Grundschule auf der Dammstraße in Dülken brannten. Durch das Feuer entstand ein Gebäudeschaden. Die Feuerwehr konnte die Brände vollständig löschen. Eine Selbstentzündung wird nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (274)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell