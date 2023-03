POL-VIE: Viersen - Dülken: Alkoholisierter Radfahrer fährt in Auto

Viersen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen kam es in Viersen auf der Bebericher Straße zu einem Verkehrsunfall, in dessen Rahmen ein 60-jähriger Pedelec-Fahrer aus Viersen schwer verletzt wurde. Dieser war Zeugenangaben zufolge zuvor offensichtlich von einer Geburtstagsfeier losgefahren und wurde später schließlich auf der Fahrbahn liegend vorgefunden. Die Spurenlage lässt vermuten, dass der Radfahrer selbstständig ...

mehr