Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Brand von Rundballen ++ Verkehrsunfall auf Parkplatz - eine Unfallbeteiligte unbekannt ++ ++ In Wohnhaus eingebrochen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Gabelstapler gestohlen ++

Oyten. Zwischen Mittwochnachmittag und Montagvormittag kam es zum Diebstahl eines Gabelstaplers. Der Gabelstapler war im Außengelände einer Firma, welcher in der Industriestraße, unweit der Achimer Straße, liegt abgestellt gewesen. Bisher unbekannte Täter entwendeten den Gabelstapler. Zeugen werden gebeten, Hinweise und verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Kirchlinteln. Am Montag, gegen 11:30 Uhr, ereignete sich auf der Hauptstraße (L 171) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 47 Jahre alter Mercedes-Fahrer leicht verletzt wurde.

Ein 62 Jahre alter Fahrer eines Audi fuhr von dem Parkplatz einer Apotheke, die ebenfalls in der Hauptstraße liegt, auf die Fahrbahn der L 171. Ersten Informationen bemerkte er dabei den Mercedes-Fahrer zu spät, der auf der L 171 in Richtung Brunsbrock unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Mercedes-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Einsatz des Rettungsdienstes war nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich insgesamt auf mehrere tausend Euro beläuft. Beide Fahrzeuge blieben Fahrbereit.

++ Verkehrsunfall beim Abbiegen ++

Verden. Am Montagmittag ereignete sich auf dem Johanniswall (L 160) ein Verkehrsunfall. Dabei wurde zwar niemand verletzt, der Sachschaden beläuft sich jedoch auf mehrere tausend Euro. Eine 65 Jahre alte Opel-Fahrerin war auf der L 160 in Richtung Ostertorstraße unterwegs. Als sie hinter der Einmündung zur Lindhooper Straße nach links auf eine Grundstückseinfahrt abbog, bemerkte sie ersten Informationen zufolge einen 22-Jährigen mit seinem Toyota zu spät, der auf der L 160 in Richtung Lindhooper Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei niemand verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich insgesamt auf 9.000 EUR beziffern lässt. Beide Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit.

++ Verkehrsunfall auf Parkplatz - eine Unfallbeteiligte unbekannt ++

Oyten. Am Montag, gegen 15:50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Sonnenblumenweg. Eine Unfallbeteiligte ist unbekannt.

Ersten Informationen zufolge fuhr die bisher unbekannte Fahrzeugführerin aus einer Parklücke und stieß dabei gegen einen Opel, der in einer daneben befindlichen Parklücke abgestellt war. Im weiteren Verlauf fuhr die unbekannte Unfallbeteiligte davon. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Der Sachschaden dürfte sich auf über 1.000 EUR belaufen.

Zeugenhinweisen zufolge soll es sich dabei bei der bisher unbekannten Unfallbeteiligten um eine Frau gehandelt haben. Sie sei mit einem grünen Kleinwagen unterwegs gewesen.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

Die Polizei sucht nun nach der bisher unbekannten Unfallbeteiligten und weiteren Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Brand von Rundballen ++

Dörverden. Heute, gegen 05:00 Uhr, gerieten Strohballen auf einem Feld nahe der Großen Straße (B 215)/Alten Reihe/Zählmannstraße in Brand. Passanten bemerkten den Brand und setzten den Notruf ab. Insgesamt brannten über 300 Strohballen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Dörverden, Stedorf und Hülsen waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und bekämpfen den Brand.

Im Zuge der Löscharbeiten musste die B 215 auf dem Teilstück zwischen Am Buerbrink und zeitweise voll gesperrt werden. Die Vollsperrung ist seit 06:20 Uhr aufgehoben. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Der Sachschaden dürfte sich auf über 10.000 EUR beziffern lassen.

Die Ermittlungen der Polizei, die auch die derzeit ungeklärte Brandursache umfassen, dauern an.

Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Münzautomaten geknackt ++

Ritterhude. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen knackten bisher unbekannte Täter drei Münzautomaten einer Waschanlage in der Böcklerallee. Ersten Informationen zufolge öffneten die bisher unbekannten Täter gewaltsam die Automaten und entwendeten daraus Bargeld. Sie flüchteten unerkannt mit der Beute. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ In Wohnhaus eingebrochen ++

Vollersode. Am Montag, zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr, kam es in der Wallhöfener Straße - unweit der Breslauer Straße - zum Einbruch in ein Wohnhaus. Um in das Gebäude einzudringen, öffneten die bisher unbekannten Täter gewaltsam eine Tür im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses. Im weiteren Verlauf betreten und durchsuchen die Täter das Wohnhaus, bevor sie unerkannt flüchten konnten. Ob etwas gestohlen wurde, ist bisher nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise und verdächtige Beobachtungen beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Diebstahl eines Lkw ++

Ritterhude. Bereits zwischen Abend des 21.12.2022 und Mittag des 22.12.2022 kam es zum Diebstahl eines Lkw im Birkenweg. Bei dem Lkw handelte es sich um einen Mercedes 308 mit Planenverdeck. Der 52 Jahre alte Geschädigte hatte den Lkw am Abend am Straßenrand abgestellt. Als er ihn am nächsten Tag habe aufsuchen wollen, musste er feststellen, dass der Lkw fehlte.

Zeugen werden nun gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

