POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Bruchsal (ots) - In der Nacht vom Freitag auf Samstag kam es im Bereich der Straße Am Alten Güterbahnhof in Bruchsal gegen 01.40 und 04.35 Uhr zweimal zu einem Angriff von mehreren männlichen Personen gegen jeweils einen männlichen Passanten. Im ersteren Fall wurde einem 36-jährigen Mann unter Schlägen und Tritten von mindestens 3 Angreifern Bargeld geraubt. Im ...

