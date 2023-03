Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Einbruch in einen Rohbau - Unbekannte entwenden Werkzeuge

Willich (ots)

Zwischen dem 24.03.2023, 17.00 Uhr und dem 27.03.2023, 06.10 Uhr brachen unbekannte Tatverdächtige auf bislang ungeklärte Weise in einen Rohbau auf der Halskestraße in Willich ein. Die Unbekannten entwendeten nach aktuellem Ermittlungsstand Werkzeuge, Kupferrohre und Kupferkabel. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugen unter der 02162/377-0. / AM (275)

