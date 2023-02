Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Ziegenkadaver aufgefunden - Polizei bittet um Hinweise zur Herkunft (11.02.2023)

Stockach (ots)

Auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Nellenburg sind am Samstagvormittag zwei Ziegenkadaver in Säcke verpackt aufgefunden worden. Das Polizeirevier Stockach bittet unter der Tel. 07771 9391-0, um Hinweise zur Herkunft der toten Tiere.

