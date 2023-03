POL-VIE: Brüggen: Pkw-Fahrer komm von Fahrbahn ab - 65-Jähriger leicht verletzt

Kempen (ots) - In den frühen Morgenstunden des 29.03.2023 hat es gegen 03.45 Uhr einen Einbruch in ein Geschäft auf der Ziegelheider Straße in Kempen gegeben. Unbekannte Tatverdächtige verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu dem Geschäft. Als die Tatverdächtigen dem Mieter begegneten ergriffen sie die Flucht in unbekannte Richtung. Nach aktuellem Ermittlungsstand entwendeten die Unbekannten ...

mehr