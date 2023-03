Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Einbruch in ein Geschäft - Zeugen gesucht

Kempen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 29.03.2023 hat es gegen 03.45 Uhr einen Einbruch in ein Geschäft auf der Ziegelheider Straße in Kempen gegeben. Unbekannte Tatverdächtige verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu dem Geschäft. Als die Tatverdächtigen dem Mieter begegneten ergriffen sie die Flucht in unbekannte Richtung. Nach aktuellem Ermittlungsstand entwendeten die Unbekannten Bargeld. Der Zeuge kann die beiden männlichen Täter wie folgt beschreiben: Der eine Unbekannte war etwa 1.70 Meter groß, dunkel gekleidet, hatte eine korpulente Statur und war unbekannten Alters. Der andere Unbekannte war etwa 25-35 Jahre alt, hatte eine normale Statur und trug eine schwarze Jacke. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (277)

