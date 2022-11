Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mit gestohlenem Schlüssel Auto entwendet und Unfall verursacht +++ Falsche Handwerker unterwegs +++ Einbrüche und Diebstähle +++ Falsches Gewinnversprechen +++ 80-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Mit gestohlenem Schlüssel Auto entwendet und Unfall verursacht, Wiesbaden, 08.11.2022, 00.30 Uhr bis 09.11.2022, 05.00 Uhr,

(pl)Diebe haben in der Nacht zum Dienstag in einem Seniorenwohnheim in der Mosbacher Straße eine 31-jährige Frau bestohlen. Eine Nacht später wurde mit dem hierbei erbeuteten Autoschlüssel der in der Marienthaler Straße abgestellte Pkw der Geschädigten entwendet und nach einem Unfall in der Wilfried-Ries-Straße beschädigt zurückgelassen. Der Diebstahl in der Seniorenanlage, bei welchem neben dem Autoschlüssel auch der Rucksack der 31-Jährigen gestohlen wurde, ereignete sich in der Nacht zum Dienstag zwischen 00.30 Uhr und 03.25 Uhr. In der darauffolgenden Nacht klauten die Täter dann in der Marienthaler Straße den dort geparkten Renault der Geschädigten und verursachten mit dem gestohlenen Wagen zwischen 03.30 Uhr und 05.00 Uhr in der Wilfried-Ries-Straße einen Verkehrsunfall, bei welchem neben dem Pkw noch zwei Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen beschädigt worden sind. Die Insassen des Pkw ergriffen nach dem Unfall die Flucht und ließen den Pkw mit laufendem Motor sowie eingeschaltetem Licht am Unfallort zurück. In der Seniorenanlage wurden vor dem Diebstahl zwei verdächtige männliche Personen wahrgenommen. Die beiden sollen ca. 25 Jahre alt, schlank sowie dunkelgekleidet gewesen sein und schwarze gegelte Haare gehabt haben. Einer der beiden sei ca. 1,95 Meter und der andere etwa 1,85 Meter groß gewesen. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Falsche Handwerker unterwegs,

Wiesbaden-Kloppenheim, Feldbrandstraße und Mainz-Kastel, Alsenstraße, 09.11.2022, 11.00 Uhr und 12.40 Uhr,

(pl)In Kloppenheim und in Kastel waren am Mittwochmittag falsche Handwerker unterwegs. In den beiden bislang bekanntgewordenen Fällen erschlichen sich die Kriminellen unter einem Vorwand Einlass in die Wohnräume der Geschädigten. Als die angeblichen Handwerker dann später wieder verschwunden waren, wurde das Fehlen verschiedener Wertsachen festgestellt. Die Taten ereigneten sich zum einen gegen 11.00 Uhr in der Feldbrandstraße in Kloppenheim und zum anderen gegen 12.40 Uhr in der Alsenstraße in Kastel. Der in Kloppenheim agierende Täter wurde als ca. 28 Jahre alt, 1,75-1,80 Meter groß, dick, mit braunen Augen, einem runden Gesicht sowie dunkler Kleidung beschrieben. Der falsche Handwerker in Kastel soll ca. 1,80 Meter groß gewesen sein und eine rote Mütze, einen dunklen Anorak sowie eine graue oder blaue Hose getragen haben. Beide hätten akzentfreies Deutsch gesprochen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

3. Einbrecher in der Römerstraße unterwegs, Wiesbaden-Delkenheim, Römerstraße, 09.11.2022, 14.30 Uhr bis 20.30 Uhr,

(pl)Am Mittwoch wurden in der Römerstraße in Delkenheim zwischen 14.30 Uhr und 20.30 Uhr zwei Einfamilienhäuser von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen zum einen durch ein aufgehebeltes Fenster und zum anderen durch eine aufgehebelte Terrassentür in die beiden betroffenen Wohnhäuser ein. Nachdem sie dann die Wohnräume durchsucht hatten, ergriffen sie mit den erbeuteten Wertgegenständen die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuckstücke Wiesbaden, Drususstraße, 09.11.2022, 15.30 Uhr bis 20.00 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in eine Wohnung in der Drususstraße haben unbekannte Täter am Mittwoch hochwertige Schmuckstücke erbeutet. Die Täter hebelten zwischen 15.30 Uhr und 20.00 Uhr ein Fenster auf, um durch dieses in die Räumlichkeiten einzudringen und die aufgefundenen Schmuckstücke zu entwenden. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Rüttelplatte entwendet,

Wiesbaden-Nordenstadt, Blaumeisenweg, 08.11.2022, 18.00 Uhr bis 09.11.2022, 06.50 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch waren auf einer Baustelle im Blaumeisenweg Diebe zugange. Die Täter schlugen zwischen 18.00 Uhr und 06.50 Uhr zu und entwendeten eine rund 250 Kilogramm schwere Rüttelplatte im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

6. Autoreifen und Kettensäge aus Gartenhütte gestohlen, Wiesbaden-Biebrich, Bernhard-May-Straße, Festgestellt: 09.11.2022, 13.30 Uhr,

(pl)In der Bernhard-May-Straße wurde am Mittwochmittag ein Diebstahl aus einer Gartenhütte festgestellt. Unbekannte waren in die Hütte eingedrungen und hatten vier Autoreifen inklusive Felgen sowie eine Kettensäge im Gesamtwert von über 2.000 Euro mitgehen lassen. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

7. Katalysator abmontiert und gestohlen, Wiesbaden, Frauensteiner Straße, 08.11.2022, 19.00 Uhr bis 09.11.2022, 13.00 Uhr,

(pl)Diebe hatten es zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag in der Frauensteiner Straße auf den Katalysator eines dort abgestellten VW Golf abgesehen. Die Täter montierten den Katalysator des betroffenen Fahrzeugs ab und ergriffen anschließend damit unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

8. Falsches Gewinnversprechen,

Wiesbaden, 09.11.2022,

(pl)Betrüger haben am Mittwoch bei einer Wiesbadenerin versucht, mit einem falschen Gewinnversprechen Geld zu ergaunern. Der Frau wurde in den Mittagsstunden telefonisch ein hoher Gewinn mitgeteilt. Um jedoch den vermeintlichen Gewinn zu erhalten, müsse sie zunächst mehrere Hundert Euro überweisen. Die Wiesbadenerin ließ sich jedoch nichts vorgaukeln und verständigte stattdessen die Polizei. Betrüger versuchen immer wieder, mit der "Gewinnmasche" an Geld zu kommen. Lassen Sie sich auf solche Spielereien nicht ein. Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Einlösung des Gewinnes an Bedingungen geknüpft ist. Leisten Sie keinerlei Vorauszahlungen auf versprochene Gewinne, denn ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals von einer Vorauszahlung abhängig machen! Und eines ist sowieso klar: Wer nicht bei einem Gewinnspiel mitgespielt hat, kann auch nicht gewinnen!

9. 80-Jähriger kommt von Fahrbahn ab - schwerverletzt, B 455, Fahrrichtung Wiesbaden Innenstadt, Mittwoch, 09.11.2022, 17:35 Uhr

(he)Gestern Nachmittag kam es auf der B455 bei Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 80-jähriger Pkw-Fahrer schwer-, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Zeugenangaben zufolge befuhr der Mann mit seinem Nissan die B455, aus Richtung Wiesbaden-Erbenheim in Richtung Innenstadt. Kurz nach der Anschlussstelle Wiesbaden-Bierstadt/Siegfriedring fuhr der Pkw plötzlich quer über beide Fahrspuren in Richtung Mittelschutzplanke und kollidierte mit dieser. Nachdem er von dieser wieder abgewiesen wurde, fuhr das Fahrzeug nun nach rechts über alle Fahrspuren, über den Fahrbahnrand hinaus und landete im rechten Grünstreifen. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren an der Unfallstelle im Einsatz. Der Senior wurde zur Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von knapp 20.000 Euro.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell