Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß an der Autobahnausfahrt

Viersen-Dülken (ots)

Zwei Schwerverletzte hat ein Unfall an der Autobahnausfahrt Dülken am Mittwochabend gegen 22 Uhr gefordert.

Ein 67-Jähriger aus Nettetal war auf der A61 in Richtung Koblenz unterwegs gewesen und an der Ausfahrt Viersen/Dülken abgefahren. Am Ende der Ausfahrt wollte er nach links in Richtung Dülken abbiegen.

Allerdings achtete er nicht auf den Verkehr auf der Dülkener Straße und nahm so einem 30-Jährigen Aus Mönchengladbach, der auf der Dülkener Straße in Richtung Viersen fuhr, die Vorfahrt.

Beide Autos stießen zusammen und wurden durch die Wucht bis auf den gegenüberliegenden Radweg geschleudert.

Der 67-Jährige musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus seinem Wagen befreit werden. Beide Fahrer mussten vom Rettungsdienst schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht werden. Autobahnauffahrt und Dülkener Straße waren bis nach Mitternacht gesperrt. /hei (281)

