POL-PDNR: mehrere Diebstähle aus Pkw

Flammersfeld (ots)

Am Dienstag, 07.02.2023, kam es zwischen 18.30 Uhr und 21.00 Uhr in Flammersfeld zu zwei Diebstählen aus abgestellten Pkw. In der Gartenstraße wurde ein Pkw Opel und in der Raiffeisenstraße ein Pkw Seat angegangen. Bei beiden Fahrzeugen schlugen die bislang unbekannten Täter eine Seitenscheibe ein und entwendeten jeweils eine offen liegende Geldbörse. Es wird um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Altenkirchen nochmals darauf hin, keine Geldbörsen, Handtaschen und andere Wertgegenstände im Fahrzeug aufzubewahren.

