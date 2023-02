POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Kurtscheid (ots) - Am Dienstagmorgen kontrollierten Polizeibeamte auf der Landesstraße 257 bei Kurtscheid einen PKW mit mehreren Insassen. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen einen 26 - jährigen Insassen ein offener Haftbefehl besteht. Der Haftbefehl wurde daraufhin vollstreckt und der Verantwortliche in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: 02634/952-0 ...

mehr