POL-HX: Einbruch in Mobilfunkgeschäft

Steinheim (ots) - Nach einem bewaffneten Raubüberfall konnten zwei tatverdächtige Jugendliche und ein tatverdächtiger 18-jähriger im Steinheimer Stadtgebiet festgenommen werden. Die Tat ereignete sich am Dienstagabend, 11.04.2023, gegen 17:50 Uhr in einem in Steinheim in der Markstraße befindlichen Schmuckgeschäft. Die drei mit Sturmhauben maskierten Täter betraten zu diesem Zeitpunkt unter Vorhalt einer ...

mehr