POL-PDPS: Haustür in der Herzogstraße eingetreten

Zweibrücken (ots) - Im Zeitraum vom 10.10.2022, 10:00 Uhr und dem 11.10.2022, 14:30 Uhr, wurde ein geparkter weißer Toyota Yaris durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Die Unfallstelle befindet sich in der Landauer Straße in Zweibrücken. Am Fahrzeug wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich ohne den Schaden zu regulieren. Schadenshöhe ca. 200 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw Kontaktdaten für ...

