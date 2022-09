Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 28.09.2022, sind auf der B 34 bei Albbruck-Albert drei Fahrzeuge kollidiert. Eine Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Gegen 07:15 Uhr mussten ein 53 Jahre alter Ford-Fahrer und ein 41 Jahre alter Lieferwagenfahrer anhalten, weil sich vor der Ampelanlage in Richtung der A 98 ein Rückstau gebildet hatte. Während eine dahinterfahrende Autofahrerin noch in den Grünstreifen ausweichen konnte, um eine Kollision zu verhindern, gelang dies einer folgenden 25 Jahre alten Kia-Fahrerin nicht mehr. Der Kia prallte gegen den Lieferwagen, der wiederum auf den Ford geschoben wurde. Die Kia-Fahrerin verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Kia und der Lieferwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden liegt bei ca. 43000 Euro. Die Feuerwehr Albbruck unterstützte mit drei Fahrzeugen die Rettungs- und Bergemaßnahmen.

