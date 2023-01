Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Böhringen, Lkr. Konstanz) Falscher Handwerker unterwegs (09.01.2023)

Böhringen (ots)

Am Montagvormittag hat ein falscher Handwerker eine Seniorin um wertvollen Schmuck gebracht. Gegen 9 Uhr klingelte ein unbekannter Mann bei einer 86-Jährigen und stellte sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Radolfzell vor, der die Heizkörper kontrollieren müsse. Daraufhin ließ die Seniorin den Unbekannten zunächst in ihre Wohnung. Als er sich daraufhin jedoch direkt in das Obergeschoß begab und die Frau aufforderte einen Eimer zu holen, erweckte er das Misstrauen der 86-Jährigen. Sie schlich dem Mann hinterher und ertappte ihn kurz darauf, wie er sich an ihrem Nachttisch zu schaffen machte. Darauf angesprochen verließ der Unbekannte wortlos das Haus. Anschließend stellte die Frau jedoch trotzdem das Fehlen mehrere Goldringe fest.

Zu dem Mann liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: ungefähr 30-40 Jahre alt, mittel-/dunkelblonde Haare, sprach hochdeutsch.

Hinweise auf die Identität des "falschen Mitarbeiters der Stadtwerke" nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, entgegen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät generell zur Vorsicht vor Haustürbesuchen! Lassen Sie keine Handwerker, die nicht selbst bestellt wurden oder Fremde in Haus oder Wohnung! Weder an der Haussprechanlage noch an der Wohnungstür sollte man sich zu irgendetwas überreden oder unter Druck setzen lassen. Im Zweifel direkt die Tür schließen und die Polizei informieren!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell