Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Mutmaßlich hinterm Steuer eingeschlafen - Unfall

Gesamtschaden von 20.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 33-jähriger BMW-Fahrer am Mittwoch um kurz vor 24 Uhr auf der Europastraße verursacht hat. Der Mann ist eigenen Angaben zufolge hinter dem Steuer eingeschlafen und aufgrund dessen mit seinem BMW von der Fahrbahn abgekommen. Dabei überfuhr er eine Ampel samt zugehörigem Schaltkasten und beschädigte darüber hinaus einen Gartenzaun. Auf den 33-Jährigen kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Nach dem Unfall war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurden die Kabel des Verteilerkastens freigelegt, weshalb die Feuerwehr zu deren Sicherung hinzugerufen wurde.

Veringenstadt

LKW in Kurve verunfallt

Ein 56 Jahre alter Lenker eines Lastwagens verunfallte am Mittwoch gegen 19 Uhr auf der Hohenzollernstraße. Der Mann war von der Innenstadt kommend in Richtung Gayernstraße unterwegs, als er in einer engen Kurve mit seinem Gefährt eine Straßenlaterne und eine Hausmauer streifte. Bei dem Unfall entstand am Lastwagen knapp 1.000 Euro Sachschaden, an der Mauer und der Laterne kann dieser noch nicht genau beziffert werden kann.

Scheer

Körperliche Auseinandersetzung vor Mehrfamilienhaus

Das Polizeirevier Sigmaringen hat strafrechtliche Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, nachdem es am Mittwoch um kurz nach 19.30 Uhr in der oberen Sonnenbergstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Beim handfesten Streit, bei dem den ersten Erkenntnissen zufolge sechs Männer im Alter zwischen 25 und 59 Jahren beteiligt waren, soll auch ein Drehmomentschlüssel als Schlagwerkzeug zum Einsatz gekommen sein. Mehrere Personen trugen Blessuren davon, ein 42-jähriger Beteiligter wurde zur ärztlichen Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Tathergang ist aktuell nicht abschließend geklärt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hettingen

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwochmorgen um kurz vor 7 Uhr in der Hauptstraße einen sogenannten "Spiegelstreifer" verursacht. Mutmaßlich weil sich der Unbekannte nicht an das Rechtsfahrgebot hielt, touchierte er den Außenspiegel eines entgegenkommenden Toyota, verursachte dabei Sachschaden und fuhr danach einfach weiter. Die Fahrerin des Toyota beschreibt das Unfallverursacherfahrzeug als einen älteren dunklen Kleinwagen. Etwaige Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrer sowie dessen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Mengen

Diebstahl eines Geldbeutels

Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen Diebstahls, nachdem eine bislang unbekannte Frau am Mittwoch gegen 9.45 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße den Geldbeutel einer 30-Jährigen gestohlen hat. Die Unbekannte soll die Frau bereits während des Einkaufs verdächtig verfolgt und den Geldbeutel dann bei günstiger Gelegenheit aus der mitgeführten Handtasche genommen haben. Die Diebin wird als etwa 165cm groß, 50 Jahre alt und schlank beschrieben. Sie hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild und graue, kurze Haare. Bekleidet war die Frau mit einer hellblauen Jacke, zudem soll sie eine Brille mit Rand getragen haben. Hinweise zur Täterin nehmen die Ermittler unter Tel. 07572/5071 entgegen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Diebstählen dieser Art und rät dazu, Wertsachen möglichst nah am Körper zu tragen und Handtaschen zu verschließen, um Langfingern die Tat zu erschweren. Weitere Informationen und Tipps zu diesem Thema finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/.

