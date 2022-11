Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Einfahrt beschädigt und geflüchtet

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch gegen 9 Uhr in der Manzeller Straße angerichtet. Mutmaßlich bei einem Wendemanöver stieß der Verursacher mehrere Steine von einem Sockel in der Hofeinfahrt eines Anwesens und beschädigte diese dabei. Anschließend suchte er das Weite. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und nimmt Hinweise zum Verursacher unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Wuchtig aufgefahren ist am Mittwoch gegen 17.15 Uhr eine Autofahrerin ihrem Vordermann auf der Bundesstraße 31. Die 31-jährige Mazda-Fahrerin war in Richtung Eriskirch unterwegs und erkannte im Bereich des Löwental-Viadukts zu spät, dass sich der Verkehr vor ihr staute. In der Folge fuhr sie auf den stehenden BMW auf und verursachte dabei einen Gesamtsachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro. Der Mazda wurde dabei derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall weder die Unfallverursacherin noch der 20 Jahre alte BMW-Fahrer verletzt.

Meckenbeuren

Zigarettenautomat in Gaststätte zerstört - Zeugen gesucht

Mit massiver Gewalt hat ein Unbekannter zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen versucht, den Zigarettenautomaten im Vorraum einer Gaststätte am Bahnhofplatz aufzubrechen. Bei seinem Vorhaben, an die Geldkassette und die Zigarettenhalterungen zu gelangen, zerstörte er den Automaten und richtete auch im Vorraum erhebliche Beschädigungen an. Nachdem sein Versuch scheiterte, suchte er ohne Diebesgut das Weite. Der Polizeiposten Meckenbeuren hat die Ermittlungen eingeleitet und bittet nun Zeugen oder Personen, die zwischen 22.45 Uhr und 10.15 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07542/9432-0 zu melden.

Kressbronn

Heckscheibe zerstört - Polizei bittet um Hinweise

Die Heckscheibe eines im Nonnenbacher Weg geparkten Suzuki Splash hat ein Unbekannter am Mittwochmorgen zwischen 1 Uhr und 9 Uhr eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei Langenargen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Überlingen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr auf der L 200 bei Ahäusle ereignet hat. Ein 36-jähriger Opel-Fahrer wollte die Vorfahrtsstraße von Frickingen in Richtung Bruckfelden überqueren und übersah dabei einen aus Richtung Altheim nahenden Ford Transit. Durch den folgenden Zusammenstoß wurde der mit drei Personen besetzte Ford von der Fahrbahn abgewiesen und kam auf der linken Fahrzeugseite in einem angrenzenden Acker zum Liegen. Während der Unfallverursacher und zwei Personen im Transit unverletzt blieben, musste ein 21-Jähriger mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Überlingen

Türschlösser mit Klebstoff beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Bereich der Jakob-Kessenring-Straße und der Klosterstraße die Schlösser mehrerer Haustüren mit Sekundenkleber irreparabel beschädigt haben, ermittelt die Polizei Überlingen wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Bislang haben sich sechs verschiedene Geschädigte bei der Polizei gemeldet und Anzeige erstattet. Auch ein in der Steinhausgasse geparkter Pkw fiel einem Vandalen zum Opfer. Der Täter zerkratzte die Motorhaube großflächig und richtete dabei mehrere hundert Euro Sachschaden an. Ob es sich um die gleichen Täter handelt, ist aktuell nicht bekannt. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Polizei zu wenden.

Unteruhldingen

Pkw beim Abbiegen übersehen

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr auf Meersburger Straße ereignet. Ein 33-jähriger Mercedes-Vito-Fahrer war mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann in Richtung Meersburg unterwegs und wollte nach links abbiegen. Dabei ließ er den entgegenkommenden Bus vorbeifahren, übersah aber dann beim Abbiegen eine 60-Jährige, die mit ihrem Fiat hinter dem Bus fuhr. Die Fiat-Lenkerin konnte eine Kollision mit dem Anhänger des Mercedes nicht mehr verhindern. Durch die wuchtige Kollision kam der Mercedes samt Anhänger von der Fahrbahn ab und beschädigte einen angrenzenden Zaun. Die Punto-Fahrerin klagte nach dem Zusammenstoß über Schmerzen und begab sich später selbst zum Arzt. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell