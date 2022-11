Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem VW hinterlassen, der am Mittwoch zwischen 11.30 Uhr und 21 Uhr auf einem Parkplatz am Scheffelplatz abgestellt war. Der Unfallverursacher touchierte den Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise auf den Verursacher.

Ravensburg

Kirche und Kapelle mit Graffiti besprüht

Unbekannte haben zwischen Dienstag und Mittwoch eine Kapelle in der Mühlbruckstraße und die Liebfrauenkirche in der Kirchstraße mit Graffiti besprüht. Die sogenannten Tags enthalten hierbei kirchenablehnende Inhalte. Die Täter richteten durch ihre Tat einen Sachschaden in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrags an. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise von etwaigen Zeugen unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Isny im Allgäu

Einbruch in Schuppen

In einen Schuppen im Gschwendweg ist ein Unbekannter zwischen Montag und Mittwoch eingebrochen. Der Täter hebelte gewaltsam die Türe auf und entwendete dann eine Motorsense. Der Polizeiposten Isny nimmt Hinweise zur Tat unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Weingarten

Tankstellenangestellte verhindert Betrug

Einen Gewinn in Höhe von 90.000 Euro haben Telefonbetrüger in der vergangenen Woche einer 89-Jährigen aus Weingarten in Aussicht gestellt. Die Täter riefen die Frau nahezu täglich an, bis sich diese auf den Weg machte, um an einer Tankstelle Guthabenkarten im Wert von 500 Euro zu kaufen, um damit angebliche Bearbeitungsgebühren vorzustrecken. Die Verkäuferin der Tankstelle wurde jedoch schnell hellhörig und erkannte den Betrugsversuch. Sie verkaufte der Seniorin die Karten nicht, prägte sich ihr Auto-Kennzeichen ein und verständigte die Polizei. Die Beamten suchten die 89-Jährige anschließend zu Hause auf und klärten diese über den Betrugsversuch auf. Zwischenzeitlich hatten die Täter weiter versucht, die Dame unter Druck zu setzen.

Bad Waldsee

Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Drei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, an dem am Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr auf der B 30 zwischen Bad Waldsee und Gaisbeuren vier Fahrzeuge beteiligt waren. Der 80-jährige Fahrer eines Skoda fuhr aus noch unbekannter Ursache auf den Peugeot einer 18-Jährigen auf. In der Folge wurde der Peugeot auf einen BMW und dieser auf einen Ford aufgeschoben. Durch den Aufprall wurde der Unfallverursacher schwer verletzt, die Fahrerin des Peugeot und ihre 19 Jahre alte Beifahrerin verletzten sich leicht. Alle drei wurden durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Am Skoda und Peugeot entstand durch die Kollision ein wirtschaftlicher Totalschaden, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Infolge des Verkehrsunfalls staute sich der Verkehr in beide Richtungen. Der Fahrer eines Sattelzugs wollte den Stau umgehen und versuchte über einen Grünstreifen auf die Nebenstrecke in Richtung Bad Waldsee zu gelangen. Hierbei fuhr sich das Fahrzeug in der kleinen Vertiefung fest und blockierte den Verkehr zusätzlich. Ein Abschleppdienst kümmerte sich auch um dieses Fahrzeug.

