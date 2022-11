Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Katalysator ausgebaut und gestohlen

Unbekannte haben zwischen Montag und Dienstag den Katalysator aus deinem Daimler ausgebaut, der auf dem Parkplatz einer Kfz-Firma in der Donaustraße abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Mit Glas zugeschlagen - Täter flüchtet

Mit einem Glas wurde ein 22-Jähriger am Mittwoch kurz nach Mitternacht von einem Unbekannten am Kopf verletzt, nachdem er mit ihm in der Friedrichstraße in Streit geraten war. Der Täter schlug seinem alkoholisierten Kontrahenten mit dem Gegenstand ins Gesicht, anschließend stieg er in einen Bus und suchte das Weite. Personen, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/36142-0 an den Polizeiposten Altstadt zu wenden.

Markdorf - Riedheim

Versuchter Raub - Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Nachdem eine 66-jährige Frau angibt, am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr in der Efrizweilerstraße von einem Unbekannten angegangen worden zu sein, ermittelt die Kriminalpolizei wegen eines versuchten Raubes. Der Täter soll sich der Frau genähert und dann nach ihrer Handtasche gegriffen haben. Sie hielt ihr Hab und Gut beharrlich fest und machte lautstark auf sich aufmerksam, woraufhin der Unbekannte ohne Diebesgut die Flucht ergriff. Der Täter wird als etwa 180 - 185 cm groß und schlank beschrieben. Seine Kleidung ähnelte einem schwarzen Ganzkörperanzug. Er trug eine schwarze Kapuze, das Gesicht des Mannes war mit einer dunklen Ski-Maske verdeckt. Bei der Flucht des Unbekannten seien die klappernden Geräusche seiner Schuhe auffällig gewesen. Personen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden oder sonst sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei den Ermittlern der Kriminalpolizei Friedrichshafen zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Lastwagen übersieht Pkw beim Spurwechsel

Rund 10.000 Euro Sachschaden hat ein 43-jähriger Sattelzugfahrer am Dienstag gegen 12.45 Uhr bei einem unachtsamen Spurwechsel auf der Bundesstraße 31 verursacht. Von Uhldingen in Richtung Überlingen fahrend wechselte er von der linken auf die rechte Fahrspur und übersah dabei den Opel einer 55-Jährigen. Bei der Kollision entstand an der Sattelzugmaschine rund 2.000 Euro Sachschaden, am Pkw ein solcher in Höhe von etwa 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße kurzzeitig voll gesperrt werden.

Überlingen

Nach Parkrempler geflüchtet

Auf 4.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter am Montag zwischen 8.45 Uhr und 18 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Straße "Zum Degenhardt" angerichtet hat. Mutmaßlich beim Rangieren touchierte der Unfallverursacher den geparkten Toyota am hinteren Stoßfänger und suchte im Anschluss das Weite. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Markdorf

Glasscheibe der Turnhalle beschädigt

Eine Glasscheibe der Turnhalle in der Ensisheimer Straße haben Unbekannte am vergangenen Wochenende zerstört. Der Sachschaden beläuft sich der ersten Einschätzung zufolge auf rund 1.000 Euro. Personen, die zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen Verdächtiges im Bereich der Turnhalle wahrgenommen haben, werden gebeten, den Polizeiposten Markdorf unter Tel. 07544/96200 zu kontaktieren.

