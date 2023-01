Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Presseaufruf-Verkehrsunfall mit schwer verletzter 34-jährigen Frau 26.01.2023 zwischen 00:30 Uhr-01:00 Uhr, Speyer, Altstadt

Speyer (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, 26.01.2023, im Zeitraum zwischen 00:30 Uhr- 01:15 Uhr, wurde eine 34-jährige Frau aus Speyer in der Speyerer Altstadt von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und schwer verletzt liegen gelassen. Die betroffene Frau war zu Fuß im Bereich der Straße "Steinmetzergasse", "Halbes Dach" unterwegs. In diesem Bereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem unbekannten Fahrzeugführer und der jungen Frau. Die Fußgängerin wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Es liegen bislang keine Hinweise zu einem möglichen Tatfahrzeug oder Verursacher vor.

Daher werden Zeugen, die im besagten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht oder Geräusche wahrgenommen haben, gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter der Rufnummer 06232-137-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell