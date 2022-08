Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Freiburg im Breisgau - Frustrierter Reisender greift DB Servicemitarbeiter an

Freiburg im Breisgau (ots)

Wegen eines verpassten Zuges reagierte ein 27-Jähriger so aggressiv, dass er im Freiburger Hauptbahnhof den dortigen Mitarbeiter des Service Points anging und beleidigte. Die Bundespolizei musste einschreiten.

Am Samstagmittag soll ein 27-jähriger deutscher Staatsangehöriger, während des Gespräches mit einem DB Mitarbeiter des Informationsschalters in der Haupthalle des Freiburger Hauptbahnhofs, aggressiv geworden sein. Er soll unvermittelt mit der Faust derart gegen die zwischen den beiden befindliche Plexiglasscheibe geschlagen haben, dass diese gegen den DB Mitarbeiter geschleudert wurde. Hierbei zog sich der DB Angehörige eine blutende Wunde an der Nase sowie eine Beule am Auge zu. Zudem beleidigte der 27-Jährige sein Gegenüber mehrfach verbal. Eine Streife der Bundespolizei konnte den Mann noch vor Ort stellen. Bei einer ersten Befragung gab der Mann an, Auslöser soll ein verpasster Zug sowie eine schlechte Nachricht gewesen sein. Gegen ihn wird jetzt wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

