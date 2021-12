Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet mit vier Haftbefehlen gesuchten Polen

Hamm (ots)

Am Samstagvormittag (18. Dezember) haben Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Hamm einen per Haftbefehlen gesuchten Polen verhaftet.

Die Kontrolle des 47-Jährigen förderte vier Haftbefehle der Bielefelder Justizbehörden zutage. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Betäubungsmittel- und Alkoholeinfluss, gewerbsmäßigen Betruges durch unberechtigten Bezug von Sozialleistungen und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hatte das Amtsgericht Bielefeld die Untersuchungshaft angeordnet. Darüber hinaus suchte die Staatsanwaltschaft Bielefeld den heute in der Schweiz lebenden Mann mit drei weiteren Haftbefehlen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr, Verstoßes gegen das Waffengesetz und eines unbezahlten Bußgeldes. Insgesamt hatte er rund 4.300 Euro zu zahlen oder 165 Tage Freiheitsstrafe abzusitzen.

Da der Gesuchte nach seiner Verhaftung über gesundheitliche Probleme klagte, wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er unter ständiger Bewachung verblieb. Ein Richter hat noch im Krankenhaus die Untersuchungshaft verkündet. Am Abend wurde der Gefangene durch die Justizbehörden übernommen.

