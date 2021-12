Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 46-jährigen Serben am Bahnhof Kaldenkirchen

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Die Bundespolizei hat am späten Sonntagabend, 19. Dezember 2021 23:50 Uhr, einen 46-jährigen Serben am Bahnhof Kaldenkirchen kontrolliert. Im Rahmen der Personalienüberprüfung stellte sich heraus, dass der Mann mit einem Haftbefehl wegen Hehlerei durch die Staatsanwaltschaft Krefeld gesucht wurde. Hiernach hatte der Gesuchte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1690 EUR zu bezahlen oder eine 130-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Bei der Durchsuchung der Person wurden anschließend noch 3,14 Gramm Marihuana und zwei Ecstasy-Tabletten aufgefunden und sichergestellt. Daraufhin wurde die Person vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Da der Serbe die Geldstrafe nicht bezahlen kann, wird er am Montagmorgen in das Gefängnis in Willich gebracht.

