Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierter Fahrer durchbricht Flughafenzaun

Speyer (ots)

Am 26.01.2023 gegen 01:15 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem PKW die Industriestraße aus Richtung Stockholmer Straße. In der Kurve an der Einmündung Joachim-Becher-Straße kam er nach rechts von der Straße ab und durchbrach den dort befindlichen Draht-Zaun zum Flugplatz. Der Mann fuhr noch ca. 75 Meter weiter über den Rasen und kam dann ca. 50 Meter von der Landebahn entfernt zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme konnte von den Beamten Atemalkoholgeruch beim dem Fahrer festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Rettungsdienst verbrachte ihn aufgrund Schmerzen im Arm in ein nahgelegenes Krankenhaus. Der Flugverkehr wurde durch den Verkehrsunfall nicht beeinträchtigt. Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro und es musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Flugplatz beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

