Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Hund beißt anderen Hund am Mühlendamm, Polizei bittet Augenzeugen (Mann mit Kleinkind auf Arm) um Kontaktaufnahme

Husum (ots)

Am letzten Dienstagnachmittag (06.12.22), gegen 14.30 Uhr, ging eine Frau mit ihren beiden angeleinten Hunden in der Straße Mühlendamm in Husum spazieren. Ein dort lebender Hund nutzte die Gelegenheit eines an der Tür klingelnden Besuchers seiner Familie, lief aus dem Einfamilienhaus heraus und biss die Hündin der Spaziergängerin unvermittelt, obwohl diese mit ihren beiden Hunden nach eigenen Angaben ca. 25 m von dem Grundstück entfernt war. Der Beißvorfall wurde zur Anzeige gebracht und die Ermittler des Polizeirevieres in Husum bitten den Besucher, einen Mann mit Kleinkind auf dem Arm, der zuvor mit einem Auto vor dem Haus geparkt hat, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04841-8300.

