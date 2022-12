Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Föhr: PKW durch Steine stark beschädigt - Zeugen gesucht

Föhr (ots)

Am Dienstagabend (13.12.2022) wurde auf Föhr ein parkender Pkw durch Steinwürfe stark beschädigt. Der VW-Tiguan stand zwischen 17:00 -18:30 Uhr im Schwalbenweg in Wyk. Unbekannte Täter warfen in dieser Zeit zwei handgroße Steine auf den Wagen. Die Frontscheibe ist komplett zerborsten. Zudem wurde die hintere Fahrerseite beschädigt. Es dürfte ein Schaden von rund 5000 Euro entstanden sein.

Zeugen der Tat oder Hinweisgeber zu den Tätern werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Wyk zu melden (Tel.: 04681-758980 oder wyk.pst@polizei.landsh.de)

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell