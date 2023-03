POL-WND: Einbruch in einen Baucontainer zwischen Urexweiler und Mainzweiler

St. Wendel (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag konnten Einsatzkräfte der PI St. Wendel einen Einbrecher auf frischer Tat festnehmen. Der Verdächtige war gerade dabei in eine Werkstatt in St. Wendel einzubrechen. Bei weiteren Ermittlungen wurden festgestellt, dass der 41jährige aus dem Raum Eppelborn bereits zwei weitere Taten in der gleichen Nacht bei Werkstätten in der Umgebung begangen hatte. Rückfragen von ...

