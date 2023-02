POL-OL: +++ Diebstahl aus Baucontainer ++ Kupferrohre gestohlen +++

Oldenburg (ots) - Am Sonntag, den 26.02.2023, drangen unbekannte Täter zwischen 00:30 Uhr und 10:10 Uhr gewaltsam in ein in der Mühlenstraße in Augustfehn befindliches Fahrradgeschäft ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum E-Bikes in einer größeren Stückzahl sowie die Tageseinnahmen in unbekannter Höhe.(264604) Bereits am Samstag schlugen unbekannte Täter gegen 03:00 Uhr die Frontscheibe des ebenfalls in der ...

mehr