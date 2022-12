Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Diebstähle aus Autos und Umkleide

Borken-Gemen (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Coesfelder Straße; Tatzeit: 01.12.2022, zwischen 18.30 Uhr und 21.45 Uhr; Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend in Borken-Gemen mehrere Autos aufgebrochen. Diese parkten im Bereich eines Sportplatzes an der Coesfelder Straße. Die Täter entwendeten aus den Fahrzeugen insgesamt mehrere darin abgelegte Geldbörsen, sowie eine Handtasche samt Portemonnaie. Zugleich kam es auch in den dortigen Umkleideräumen zu Diebstählen, unter anderem von Geld und einer Armbanduhr. Die Taten ereigneten sich zwischen 18.30 Uhr und 21.45 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

