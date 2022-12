Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn-Büren - Nach Unfall weitergefahren

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn-Büren, Kreisstraße 33;

Unfallzeit: 01.12.2022, 07.50 Uhr;

Erst stießen die zwei Wagen mit den Spiegeln aneinander, danach fuhr einer der beiden Unfallbeteiligten weiter: Dieses Geschehen hat sich am Donnerstag gegen 07.50 Uhr auf der Kreisstraße 33 in Stadtlohn-Büren abgespielt. Nach Angaben der Geschädigte habe es sich bei dem anderen Fahrzeug um einen blauen Kleinwagen älteren Baujahrs gehandelt, der aus Richtung Stadtlohn kommend unterwegs war. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell