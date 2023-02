Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede; Festnahme nach Ladendiebstahl +++

In sogenannte Hauptverhandlungshaft wurden am vergangenen Freitag (24.02.23)zwei Männer im Alter von 25 und 29 Jahren genommen. Die beiden Männer, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, hielten sich am 23.02.2023, 11:45 - 12:15 Uhr, in einem Verbrauchermarkt in Westerstede, Am Esch, auf. Sie wurden dabei beobachtet, wie sie zunächst den Einkaufswagen mit diversen Waren im Gesamtwert von 650 EUR, unter anderem hochwertige Alkoholika, befüllten. Anschließend steckte einer der Männer Waren in einen mitgeführten Rucksack, um diese zu entwenden, ein zweiter Rucksack sollte ebenfalls gefüllt werden. Es besteht der Verdacht, dass die Männer mittäterschaftlich und gewerbsmäßig gehandelt haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden Haftbefehle erlassen; die Männer wurden in die JVA Oldenburg gebracht. Bereits am 28.02.2023 soll der Fall vor dem Amtsgericht Westerstede verhandelt werden.

