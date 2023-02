Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Verkehrsunfallflucht mit drei Beteiligten in Westerstede - Polizei sucht Zeugen +++

Auf der Neuenburger Straße (L815), in Fahrtrichtung Zetel, kam es am 25.02.2023 gegen 12:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei überholt der unbekannte und flüchtige Unfallverursacher zunächst den 41-jährigen Führer eines Transporters. Als er unmittelbar danach zum Überholvorgang eines Traktors mit zwei Anhängern ansetzt, verlangsamt dieser zeitgleich seine Fahrzeugkombination und beabsichtigt nach links in eine Hofeinfahrt abzubiegen. Über einen Schulterblick kann der Führer des Traktors den ihn überholenden Unfallverursacher wahrnehmen und bricht den Abbiegevorgang noch vor einer Kollision ab. Der unbekannte Verursacher weicht leicht nach links über eine Hofeinfahrt aus und setzt die Fahrt in Richtung Zetel fort. Der Transporterfahrer erkennt diese Situation zu spät und weicht dem Traktorgespann nach rechts in den Straßengraben aus. Während das flüchtige Fahrzeug und der Traktor unbeschädigt bleiben, entsteht am Transporter ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich um eine Limousine, mutmaßlich der Marke Mazda.

Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei Westerstede unter der Nummer 04488/833-0 entgegen. (266887)

