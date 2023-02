Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Auto kollidiert mit Straßenlaterne - Polizei sucht Zeugen +++

Oldenburg (ots)

Der Unfalldienst der Oldenburger Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag um 9.40 Uhr in der Gartenstraße ereignet hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 27-jähriger Oldenburger mit seinem Mercedes auf der Gartenstraße in Richtung Kasinoplatz unterwegs. In einer leichten Linkskurve in Höhe des Schlossgartens sei der 27-Jährige seinen eigenen Angaben zufolge nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort mit dem Mast einer Straßenlaterne kollidiert. Die Laterne stürzte nach dem Zusammenstoß um. Das Fahrzeug und die Laterne wurden erheblich beschädigt, die Beamten gehen von einem Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro aus.

Bei der Befragung durch die Polizei gab der 27-Jährige an, dass ihm zuvor ein dunkler BMW entgegen gekommen sei, dessen Fahrer zu weit in die Gegenfahrbahn hineinfuhr. Daraufhin habe der 27-Jährige ausweichen müssen und sei schließlich mit der Straßenbeleuchtung kollidiert.

Für die Rekonstruktion des Unfallhergangs sucht die Polizei nun Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen gekommen. (262421)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell