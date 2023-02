POL-OL: +++ Unbekannte Einbrecher entwenden Tresore +++

Oldenburg (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in die Räume eines Bekleidungsgeschäfts in der Achternstraße eingedrungen. Die Diebe haben unter anderem Bargeld gestohlen. Nach den bisherigen Ermittlungen sind die Täter zunächst auf unbekannte Weise ins das Treppenhaus des Geschäftsgebäudes gelangt. Von dort aus drangen sie über eine Zwischendecke in die Geschäftsräume ein, ...

