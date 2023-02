Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Tödlicher Verkehrsunfall mit Motorrad auf der A 293 ++ Zeugenaufruf ++

Oldenburg (ots)

++ Am 22.02.2023 ereignete sich gegen 15.37 Uhr auf der A 293 ein tödlicher Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Motorradfahrerin aus Oldenburg fuhr auf dem Überholfahrstreifen in Richtung Autobahndreieck Oldenburg-West und überholte andere Fahrzeuge. Im Bereich vor der Anschlussstelle Oldenburg-Nadorst kam sie auf gerader Strecke aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern. Durch den folgenden Sturz wurde die 18-Jährige so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Das Trümmerfeld erstreckte sich über ca. 200 m, auch die entgegenkommende Fahrbahn war betroffen. Zur Unfallaufnahme und zur Reinigung der Fahrbahn musste die A 293 daher an der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an den Anschlussstellen Oldenburg-Etzhorn und Oldenburg-Bürgerfelde abgeleitet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Um 18.27 Uhr konnte die Vollsperrung wieder aufgehoben werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich telefonisch mit der Autobahnpolizei Oldenburg unter 04402 933-0 in Verbindung zu setzten. (253697) ++

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell