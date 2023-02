POL-OL: +++ Verlorener Schuh verrät flüchtigen Räuber +++

Oldenburg (ots) - Am 20.02.2023, 19:30 - 20:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen PKW Renault in Apen, Schulpadd, aufgebrochen. Der PKW war in einer Parkbucht vor der Sporthalle abgestellt. Die Scheibe der Beifahrertür wurde mit einem unbekannten Werkzeug aufgebrochen. Im PKW wurde augenscheinlich nach Wertgegenständen gesucht. Es wurde nichts entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit dem o.g. Vorfall ...

