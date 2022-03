Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Angebliche Handwerker fordern horrende Summe nach Dacharbeiten

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am gestrigen Donnerstag, dem 17.03.2022, wurden Beamte vom Polizeirevier Ribnitz-Damgarten gegen 15:30 Uhr in die Straße Am Waldessaum nach Ribnitz-Damgarten gerufen.

Die 74-jährige Geschädigte teilte den eingesetzten Beamten mit, dass zunächst zwei osteuropäische Handwerker an ihrer Tür geklingelt und Dienstleistungen angeboten haben. Man einigte sich auf Reparaturarbeiten am Dach des Hauses und vereinbarte einen angemessenen Lohn dafür. Nach zwei Stunden Arbeit verlangten die beiden Männer 60.000 Euro. Die Geschädigte fuhr mit den beiden Handwerkern zur Bank, um Geld abzuheben, was jedoch misslang. Daraufhin sagten die Täter, dass sie am 18.03.2022 erneut die Anschrift des geschädigten Ehepaars aufsuchen werden, um das Geld abzuholen. Die 74-Jährige verständigte jedoch die Polizei und erstattete Strafanzeige.

Gegen die beiden unbekannten Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betruges und Wucher eingeleitet.

Im Rahmen von so genannten "Haustürgeschäften" werden häufig Handwerkerleistungen, insbesondere Dach- und Pflasterarbeiten, angeboten. Die angefangenen Arbeiten dienen unter Umständen nur als Täuschung und werden nicht beendet. Die Auftraggeber jedoch werden um die Zahlung von deutlich überhöhten Preisen gebeten. In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Vereinbaren Sie vor Beginn der Arbeitsleistungen einen Preis und halten Sie diesen schriftlich in einem Vertrag fest.

- Kaufen oder unterschreiben Sie niemals etwas an der Haustür. - Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck, lassen Sie sich nicht verwirren oder unter Druck setzen.

- Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht verstanden haben.

- Fordern Sie eine Vertragsdurchschrift, wenn Sie etwas unterschreiben.

- Bitten Sie Nachbarn oder Bekannte als Zeugen dazu, denn wenn Sie unterschreiben, schließen Sie einen Vertrag, ein verbindliches Rechtsgeschäft ab.

- Informieren Sie sich bei der Handwerkskammer oder Innung über seriöse Betriebe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell