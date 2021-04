Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte Räuber attackieren Paketboten mit Pfefferspray

Hannover (ots)

Zwei flüchtige Täter haben am Samstag, 10.04.2021, im hannoverschen Stadtteil Bemerode versucht, einen Paketboten auszurauben. Als sich der 49-Jährige von den Räubern abwendete, attackierten sie ihn mit Pfefferspray. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen, die Täter ergriffen die Flucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei lieferte ein 49-Jähriger in den Mittagsstunden des Samstags gegen 12:45 Uhr Pakete in Bemerode aus. Als er nach einer Zustellung ein Mehrfamilienhaus an der Weinkampswende verließ, kamen zwei ihm unbekannte Personen auf den Zusteller zu und fragten nach dem Inhalt seiner Taschen. Als dieser nicht darauf einging und sich von den beiden Personen abwendete, sprühte ihm einer der Männer Pfefferspray ins Gesicht.

Leicht verletzt rettete sich der Mann zurück in das Mehrfamilienhaus, wo Anwohner die Polizei verständigten. Die beiden Angreifer flüchteten in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis.

Die flüchtigen Täter beschrieb der Paketzusteller als unter 1,80 Meter groß, schlank und jünger als 20 Jahre. Einer der beiden Männer trug zum Zeitpunkt des Überfalls eine FFP2-Maske, der andere ein rot-blau gemustertes Tuch, bei dem es sich um einen Schlauchschal handeln könnte. Auf dem Stoff war zudem das Wappen eines Fußballvereins aufgedruckt. Einer der beiden Männer war mit einer blauen Baggy-Jeans bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den flüchtigen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter Telefon 0511 109-3617 zu melden. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell