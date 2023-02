Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Oldenburg: Einbrüche in Einfamilienhaus, Firmengebäude und Wohnmobil +++

Oldenburg (ots)

In der Zeit zwischen dem vergangenen Samstag, 23 Uhr, und Sonntagmorgen, 8 Uhr, drangen Einbrecher auf bislang ungeklärte Weise ins Erdgeschoss eines Einfamilienhauses am Klusweg ein. Mit Bargeld aus einer im Flur abgelegten Geldbörse sowie einer Küchenmaschine flüchteten die Täter nach der Tat in unbekannte Richtung. (241442)

Eine Firma für Kraftfahrzeugteile in der Straße Am Patentbusch war in der Zeit zwischen Samstagmittag und Montagmorgen, 6 Uhr, ebenfalls das Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter brachen an zwei Zugangstoren jeweils die Schließzylinder auf und entwendeten aus einem Lager eine Vielzahl von Gasflaschen. Der entstandene Schaden liegt bei mehreren tausend Euro. (239595)

Im Laufe der vergangenen Tage (Tatzeit zwischen dem 14. und 20. Februar) hebelten Unbekannte am Haseler Weg das Fenster eines dort abgestellten Wohnmobils auf. Aus dem Innenraum stahlen sie eine geringe Menge Bargeld und Bekleidungsgegenstände.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell