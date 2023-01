POL-VDMZ: Geschwindigkeitsmesstrailer besprüht

A 61/Bingen am Rhein (ots) - Mit einem ordentlichen Schrecken, aber zum Glück ohne Verletzungen, kamen zwei 24- und 25-jährige Insassen eines PKW davon, in dessen Windschutzscheibe heute Morgen ein unbekannter Gegenstand einschlug. Dabei befuhren die beiden heute am 17.01.2023 gegen 08:25 Uhr die A 61 in Richtung Koblenz, als sie kurz vor dem Parkplatz "Trollmühle" einen Schlag auf der Windschutzscheibe bemerkten. Dort ...

