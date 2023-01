Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zeugenaufruf wegen einer Ölspur auf der A60 in FR Bingen

PASt Heidesheim (ots)

Am Montag, den 16.01.2023, wurde gegen 10.30 Uhr im Bereich der A60 in Höhe der Anschlussstelle Weisenau in Fahrtrichtung Bingen eine größere Ölspur gemeldet. Die Ölspur erstreckte sich über mehrere hundert Meter bis zur Abfahrt Lerchenberg. Von dort führte sie von der Autobahn über die Koblenzer Straße bis zum Einmündungsbereich Am Leichborn im Ortsteil Mainz-Gonsenheim.

Ein Verursacher befand sich nicht mehr vor Ort und konnte auch während einer Nahbereichsfahndung nicht ermittelt werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Heidesheim, Tel.: 06132 950-0 oder Email: pastheidesheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell