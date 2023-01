Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Bei Nässe zu schnell in die Kurve

A 61/Bad Kreuznach (ots)

Ein 50-Jähriger befuhr am 14.1.2023 gegen 17:40 Uhr die A 61 in Richtung Koblenz. An der Anschlussstelle Bad-Kreuznach wollte der die Autobahn verlassen und auf die B 41 abfahren. Dabei war der Mann offenbar aber zu schnell unterwegs denn er verlor bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit der Schutzplanke. Den Sachschaden am PKW schätzt die Polizei auf ca. 3000 Euro, den an der Schutzplanke auf ca. 500 Euro. Der Wagen des 50-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

