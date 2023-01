POL-VDMZ: Unter Drogeneinfluss mit Kleintransporter unterwegs

A 61/Gensingen (ots) - Bei einem 46-jährigen PKW-Fahrer stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 15.1.2023 gegen 20:47 Uhr deutlichen Alkoholeinfluss fest. Anderen Verkehrsteilnehmern war das Fahrzeug auf der A 61 in Höhe Gensingen aufgefallen, weil es in Schlangenlinien geführt wurde. Die Beamten konnten den PKW dann am Anschluss Bingen-Mitte ...

