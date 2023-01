POL-VDMZ: Fahrer von Kleintransporter unter Drogeneinfluss

A 61/Worms (ots) - Offenbar zu schnell war ein 59-jähriger PKW-Fahrer, der am 11.1.2023 gegen 13:35 Uhr an der Anschlussstelle Worms von der Fahrbahn abkam. Dabei befuhr der Mann mit seinem Toyota zunächst die A 61 in Richtung Ludwigshafen. An der Anschlussstelle Worms-Zentrum kam er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und infolgedessen kam er am Scheitelpunkt der Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Er dabei ...

